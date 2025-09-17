Lần thứ ba thông báo cưỡng chế tàu của Mai Linh Tây Đô để xử lý nợ

Sau 2 lần tạm hoãn để công ty chủ quản đạt những thỏa thuận trả nợ những bản án, Cục quản lý thi hành án dân sự (Thi hành án dân sự TP Cần Thơ) vừa có thông báo lần thứ ba về việc cưỡng chế thi hành án đối với tàu biển của Công ty CP Mai Linh Tây Đô nhằm cưỡng chế kê biên, bán phát mãi tài sản.

Tàu biển chở khách Mai Linh Express đang neo đậu tại Nhà máy X55

Theo thông báo được ký ngày 16-9, Thi hành án dân sự TP Cần Thơ sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với Công ty CP Mai Linh Tây Đô (địa chỉ tại đường Lý Thái Tổ, TP Cần Thơ).

Theo đó, tài sản kê biên, xử lý gồm tàu biển chở khách Mai Linh Express, số IMO: XVTM3; chiều dài tàu hơn 40m, rộng hơn 10m, trọng tải toàn phần 48.666MT, năm đóng 2019… Thời gian cưỡng chế vào 8 giờ ngày 23-9-2025. Hiện tàu đang neo đậu tại Nhà máy X55 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) tại TP Cần Thơ.

Dự trù chi phí cưỡng chế kê biên, Công ty CP Mai Linh Tây Đô phải chịu là hơn 41 triệu đồng. Trước đó (vào các ngày 12-6 và 21-8-2025), Cục Quản lý Thi hành án dân sự cũng đã hai lần gửi thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Mai Linh Tây Đô với nội dung như trên.

Sau hai lần, ông Đồng Ngọc Danh, Giám đốc Công ty CP Mai Linh Tây Đô có đơn xin tạm hoãn việc cưỡng chế. Trong đơn, ông Danh cho biết, công ty hiện không còn khả năng vận hành và coi giữ tàu, hiện tàu cũng đã hết hạn kiểm định. Đơn vị hiện đang được hỗ trợ từ nhà đầu tư bảo quản tàu và đang đạt được thỏa thuận trả nợ thay đơn vị.

Ngoài ra, tàu Mai Linh Express cũng nhận nguồn tài trợ từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, là vốn của UBND TP Cần Thơ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, có thể ảnh hưởng đến vốn của quỹ trên 31 tỷ đồng. Do đó, Công ty CP Mai Linh Tây Đô đề nghị hoãn việc thi hành án đến ngày 5-10-2025 để công ty thỏa thuận với nhà đầu tư, trả nợ các bản án.

Được biết, tàu Mai Linh Express từng khai thác tuyến vận chuyển hành khách TP Cần Thơ - Côn Đảo từ năm 2021. Tuy nhiên, tàu nhiều lần tạm ngừng hoạt động, rồi hoạt động lại vào các năm 2022, 2024 và tiếp tục dừng cho đến nay.

Đến ngày 26-5-2025, người đại diện pháp luật của Công ty CP Mai Linh Tây Đô là ông Đồng Ngọc Danh đã có biên bản thỏa thuận việc trả nợ với ông M.T (người được thi hành án) có sự chứng kiến của chấp hành viên. Theo biên bản thỏa thuận, trong vòng 15 ngày, Công ty CP Mai Linh Tây Đô sẽ thanh toán dứt điểm số tiền nợ hơn 892 triệu đồng và lãi suất 1,5%/tháng đối với số tiền chậm trả thi hành án.

VĨNH TƯỜNG