Cà Mau: Xây dựng công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công

Ngày 28-2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại khu Ốc đảo, thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Phối cảnh công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau

Công trình bao gồm các hạng mục: Đền tưởng niệm; bia ghi danh (gồm các vị lãnh đạo tiền bối đã từng hoạt động tại Cà Mau, liệt sỹ hy sinh trên vùng đất Cà Mau, liệt sĩ quê quán Cà Mau hy sinh khi làm nhiệm vụ tại các địa phương ngoài tỉnh và làm nhiệm vụ quốc tế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ năm 1975 trở về trước, nhân vật lịch sử có công khai hoang mở cõi của vùng đất Cà Mau…); nhà truyền thống; nhà đón tiếp; tượng điêu khắc nhân vật lịch sử; sân đường nội bộ và hoa viên cây xanh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 323 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa, vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Thời gian thực hiện trong 3 năm (2026 - 2028).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đây là công trình để ghi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khái quát quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Cà Mau và Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng thời tưởng niệm các bậc tiền hiền, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

TẤN THÁI

