Lật thuyền khi đi xem đua ghe, 2 mẹ con tử vong

SGGPO

Khi di chuyển trên phá Tam Giang, thuyền bất ngờ gặp sự cố và bị lật, khiến nhiều người rơi xuống nước. 2 mẹ con tử vong.

Sáng 28-2, ông Đào Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tử vong sau vụ lật thuyền xảy ra lúc 7 giờ cùng ngày.

IMG_20260228_095658.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, chiếc thuyền chở nhiều người sinh sống tại khu vực phường Thuận An đi xem đua ghe tại làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An. Khi di chuyển trên phá Tam Giang, thuyền bất ngờ gặp sự cố và bị lật, khiến nhiều người rơi xuống nước.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu nạn. Tuy nhiên, trong số các nạn nhân có 2 mẹ con (người mẹ 25 tuổi và con 3 tuổi) không may bị đuối nước, tử vong. Ngay sau vụ việc, ban tổ chức thông báo hủy cuộc đua ghe để tập trung công tác cứu nạn.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thi thể 2 nạn nhân.

VĂN THẮNG

