Mưa dông diện rộng ở Tây Nam bộ và Nam Trung bộ, có nơi trên 130mm

Chiều 27-2, nhiều khu vực tại miền Tây Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào hoặc dông, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27-2, một số trạm khí tượng ở phía Nam đã đo được lượng mưa lớn. Cụ thể, trạm Đề Gi (Gia Lai) 74,6mm; Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) 130mm; Hiệp Thành (Cà Mau) 84,8mm.

Đợt mưa trái mùa ở TPHCM vào ngày 26-2. Ảnh: QUỐC ANH

Cơ quan khí tượng cho biết, chiều tối và đêm 27-2, khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ảnh radar các ổ mây dông đang gây mưa lúc 16 giờ ngày 27-2 tại Nam bộ

Ảnh radar các ổ mây dông đang gây mưa lúc 16 giờ ngày 27-2 tại Nam Trung bộ

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng cho biết, chiều 27-2, nhiều ổ mưa dông hình thành và mở rộng tại Nam bộ, tập trung ở khu vực Tây Nam bộ như Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang. Một số khu vực như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai cũng xuất hiện mưa dông do tác động của gió Tây Nam và hội tụ ẩm. Từ ngày 28-2, mưa trái mùa ở Nam bộ sẽ giảm dần, tình trạng mưa diện rộng cơ bản kết thúc.

PHÚC HẬU