Khắc phục ngay tình trạng lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác, bảo trì công trình nhằm ngăn ngừa lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án.

Theo Bộ Xây dựng, hiện vẫn còn một số dự án còn tồn tại, hạn chế, gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn đến lãng phí nguồn lực như: đầu tư chưa phù hợp quy hoạch; đầu tư kém hiệu quả; đầu tư dàn trải, thiếu vốn trong quá trình triển khai; xác định quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện chưa sát với thực tế; phân kỳ đầu tư, phân chia dự án thành phần chưa hợp lý làm giảm hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, công tác khảo sát, thiết kế nhiều dự án chưa sát với thực tế và điều kiện đặc thù của vùng, miền; công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu, năng lực nhà thầu yếu, chưa quyết liệt xử lý nhà thầu chậm tiến độ làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Nhiều dự án vẫn còn tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng làm giảm tuổi thọ công trình; trách nhiệm bảo hành của nhà thầu chưa được thực hiện nghiêm; công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì công trình chưa kịp thời; công tác thanh quyết toán vốn đầu tư còn chậm và tồn đọng kéo dài…

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư khắc phục tình trạng nêu trên. Trong đó, tình trạng chậm giải phóng mặt bằng cần được giải quyết dứt điểm, tránh làm kéo dài thời gian thực hiện dự án; nhu cầu và kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng thông thường được xác định đúng, đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị việc tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án phải được nghiên cứu, tính toán tuân thủ quy định của pháp luật; phải xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phù hợp với tiến độ dự án; kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm; nghiêm cấm dàn xếp thông thầu, quy định các điều kiện bất hợp lý làm cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tiết lộ thông tin trong đấu thầu; chuyển nhượng thầu trái pháp luật.

BÍCH QUYÊN