Khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 28-2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Tháng Thanh niên không chỉ là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa khởi đầu cho phong trào hành động của tuổi trẻ cả nước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống xung kích, tình nguyện cống hiến của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao các suất quà cho gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp bộ đoàn cả nước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ và phát triển bền vững, gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và các lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn đã trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương, 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 5ha cây phi lao chắn sóng, 3 nhà nhân ái, 1 phòng thư viện; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao các suất quà cho gia đình chính sách

Tháng Thanh niên năm 2026 đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 10.000 ý tưởng, sáng kiến được đăng ký triển khai; trồng mới 1 triệu cây xanh; hỗ trợ 600 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 120.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; hỗ trợ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào (sinh năm 1931, trú tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen); kiểm tra thực tế công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen… Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và tình hình chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen

DƯƠNG QUANG