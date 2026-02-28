Xã hội

Phú Quốc: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình hình thành trên đất hành lang biển

SGGPO

Chiều 28-2, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đặc khu vừa có thông báo về việc tháo dỡ công trình vi phạm trên đất hành lang biển.

109953143212536319.jpg
Đến hết ngày 30-3-2026, nếu tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, chính quyền đặc khu Phú Quốc sẽ xử lý theo quy định

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có xây dựng công trình vi phạm hành lang ven biển (đất Nhà nước quản lý) tự nguyện tháo dỡ, thời gian đến hết ngày 30-3-2026.

Đến hết thời gian trên, nếu không tháo dỡ, địa phương sẽ xử lý vi phạm hành chính cũng như theo quy định của pháp luật.

Động thái này nhằm siết chặt công tác quản lý về đất đai, xây dựng trái phép và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng lấn chiếm đất hành lang ven biển.

Trước đó, ở đặc khu Phú Quốc cũng xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng và hành lang ven biển, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và tác động đến khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Công trình vi phạm Phú Quốc An Giang hành lang ven biển lấn chiếm trái phép xử lý

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn