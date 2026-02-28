Xã hội

Cần Thơ: Sập cầu trên tỉnh lộ khiến giao thông bị gián đoạn

Ngày 28-2, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt (TP Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sập cầu giao thông trên tỉnh lộ 921.

Hiện trường sự cố sập cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt

Thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 65C-041.xx chở gạo (khoảng 200 bao gạo) lưu thông qua cầu 30/4, bắc qua sông Thốt Nốt trên tỉnh lộ 921, nối phường Trung Nhứt với phường Thuận Hưng (TP Cần Thơ), lúc này cầu bất ngờ đổ sập.

Phần lớn gạo trên xe tải bị chìm trong nước

Tại hiện trường, xe tải lọt thỏm dưới lòng sông, một phần đầu xe còn trồi lên mặt nước, phần lớn thân xe chìm dưới sông. Nhịp chính cầu 30/4 bị sụp, một đầu nhịp chính cầu chìm xuống nước, đầu còn lại còn gác lên trụ cầu.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngay khi sự cố xảy ra, nam tài xế đã nhanh chóng mở cửa xe nhảy ra khỏi cabin, rồi hô hoán mọi người đến hỗ trợ. Phần lớn số hàng hoá trong xe đã bị chìm trong nước.

Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng giao thông đường bộ bị gián đoạn, tuyến đường thuỷ sông Thốt Nốt bị tê liệt.

Hỗ trợ trục vớt số gạo bị chìm

Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng, phương tiện đến điều tiết giao thông, hỗ trợ trục vớt, cẩu xe, nhịp cầu bị sập lên bờ để sớm khôi phục tuyến vận tải thuỷ trên sông Thốt Nốt.

Cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt, dài khoảng 60 m, trụ bê tông, nhịp thép, được xây dựng hơn 15 năm trước. Cầu có 1 làn chính dùng cho ô tô (rộng 3,5 m) và 2 làn xe máy (mỗi bên rộng khoảng 1,5m).

TUẤN QUANG

