Tây Ninh sẽ đưa trung tâm hành chính - chính trị mới về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, nhằm định hình không gian phát triển mới, tận dụng lợi thế vị trí tiếp giáp TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và Campuchia.

Tỉnh Tây Ninh đang tập trung đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, định hình không gian phát triển mới

Với vị trí chiến lược, Tây Ninh được xác định là cửa ngõ phía Tây vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa phía Nam Việt Nam với Campuchia, tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực Đông Nam Á. Quy hoạch định hướng phát triển đặt con người ở trung tâm, nâng cao chất lượng sống, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng với bảo vệ môi trường.

Quy hoạch xác định tổ chức không gian theo mô hình đa trung tâm và liên kết vùng, gồm 3 vùng kinh tế – xã hội, 3 trung tâm phát triển, 6 hành lang kinh tế và 3 trục động lực, đồng thời tạo vành đai biên giới gắn kết các khu vực.

Ba trung tâm phát triển gồm: Trung tâm Tân Ninh – Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ; Trung tâm Tân An – Long An phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại; Trung tâm Đức Hòa – Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, cũng là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.

Ba vùng kinh tế - xã hội được định hình nhằm phát huy lợi thế từng khu vực, gồm: Vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hỗ trợ quá trình mở rộng của TPHCM; vùng kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với khu vực biên giới phía Tây và vùng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xanh gắn với Hồ Dầu Tiếng và khu vực phía Bắc của tỉnh.

Cùng với đó là hệ thống 6 hành lang kinh tế gắn với các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ quan trọng, tạo trục kết nối liên vùng, liên tỉnh, kết nối với các đầu mối giao thông lớn như sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng Hiệp Phước. Ba trục động lực và vành đai biên giới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết trong và ngoài tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10–10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người từ 8.000–8.500 USD và phát triển nền kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP. Tầm nhìn đến năm 2050 là trở thành tỉnh phát triển công nghiệp – dịch vụ hiện đại, xanh, thông minh, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

