TPHCM khởi động Tháng Thanh niên năm 2026

Ngày 28-2, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ TPHCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng t hanh niên 2026

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra từ ngày 28-2 đến 31-3 với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống và phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. qua đó, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường 95 năm hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026).

Cụ thể, có 12 chỉ tiêu và 6 công trình thanh niên cấp thành được xác lập trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong khuôn khổ lễ khởi động, ban tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình tại phường Thới An, TPHCM

Trường Đại học Y dược TPHCM trao bảng tượng trưng 50 tủ thuốc cho các đơn vị trên địa bàn phường Thới An, TPHCM

Các công trình thanh niên: - Cải tạo 1 tuyến kênh, rạch điểm đen ô nhiễm gắn với công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” giai đoạn 4. - Thực hiện 2 công trình sân chơi dành cho thiếu nhi. - Khởi động thực hiện công trình "bảng thông tin số hóa, bản đồ số tại địa chỉ đỏ trên địa bàn TPHCM". - Khởi động thực hiện công trình “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và Liệt sĩ tại TPHCM” giai đoạn 2025 - 2026. - Khởi động thực hiện công trình “Bản đồ số cộng đồng phục vụ cảnh báo và ứng phó triều cường”. - Khởi động công trình “Tuổi trẻ TPHCM chung tay phòng chống ma túy” bằng công nghệ thực tế ảo (VR - Virtual Reality) triển lãm tác hại của ma tuý và các biện pháp phòng tránh cho thanh niên.

Tuổi trẻ TPHCM ra quân chương trình “Trí thức - khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” và chương trình “Tiếp sức người lao động”

Dịp này, cấp Thành tiếp tục ra quân chương trình “Trí thức - khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” lần thứ 17, với các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn, hỗ trợ học tập, chuyển đổi số; kết hợp ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động” nhằm đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, giới thiệu việc làm cho người lao động…

Trao 50 suất học bổng học tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn phường Thới An, TPHCM

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, đây là thời điểm để tuổi trẻ TPHCM phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của thành phố thân yêu.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đề nghị, các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai ngay các hoạt động, công trình, phần việc đã xác lập; chú ý phương pháp trong tổ chức phong trào: thảo luận kỹ lưỡng, triển khai rõ ràng, thực hiện quyết liệt và có sản phẩm cụ thể.

"Chúng ta hãy cùng nhau mang đến những nụ cười và lan tỏa năng lượng tích cực cho người dân TPHCM”, anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.

Tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao

Ngay sau lễ khởi động có các hoạt động hưởng ứng như: tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao, phường Thới An; tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; sơn vẽ mảng tường chủ đề sống xanh, bảo vệ môi trường…

Tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao

CẨM TUYẾT