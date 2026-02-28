Từ ngày 3-3, phía Bắc chuyển rét trở lại

Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia khí tượng, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc từ đêm 2-3, sau đó lan xuống đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 3-3.

Hà Nội đang ấm nóng dần, sẽ lạnh trở lại từ ngày 3-3. Ảnh minh họa

Trước thời điểm không khí lạnh tác động, khu vực Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đồng bằng Bắc bộ và một số khu vực sau dãy Hoàng Liên Sơn có thể lên tới 33-34 độ C trong các ngày 1 và 2-3.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có khả năng chạm ngưỡng 34 độ C.

Từ ngày 3-3, không khí lạnh khuếch tán mạnh hơn, nên nhiệt độ ở Hà Nội và miền Bắc sẽ giảm.

Dự báo ngày 4-3, nền nhiệt tại Bắc bộ sẽ giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể xuống khoảng 14 độ C, miền núi có nơi khoảng 9 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt lạnh này không gây băng giá do đang ở giai đoạn cuối mùa Đông.

Từ ngày 3-3, không khí lạnh đồng thời tác động đến khu vực Trung Trung bộ, gây mưa trong thời gian ngắn, sau đó chuyển sang trạng thái nắng - mưa xen kẽ.

Sau đợt không khí lạnh này, các nhiễu động có xu hướng dịch chuyển xuống Tây Nguyên và Nam bộ, gia tăng khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 11-3.

PHÚC HẬU