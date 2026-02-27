TPHCM kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm

Chiều 27-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá công tác chăm lo tết được tổ chức chu đáo, an toàn, nhân văn; không khí sản xuất, kinh doanh sôi động ngay sau tết là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý vẫn còn những tồn tại, trong đó có xu hướng chi thường xuyên có xu hướng tăng. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính tham mưu điều hành ngân sách theo hướng tiết giảm tối đa chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

“Phải ưu tiên mua cần câu thay vì mua con cá”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ rõ tình trạng “chuyền bóng” né trách nhiệm, phối hợp giữa các sở, ngành chưa thông suốt trong khi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số rất nặng nề; yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

"Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nhưng cũng kiên quyết điều chuyển, thay thế ngay những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh hoặc gây nhũng nhiễu trong thực thi công vụ", đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khâu thủ tục hành chính. Các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TPHCM thành lập tổ theo dõi tiến độ đầu tư công và đầu tư tư nhân; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý hồ sơ của từng đơn vị, làm căn cứ xếp loại cán bộ cuối năm, bảo đảm công khai, minh bạch, thưởng - phạt rõ ràng, dựa trên kết quả thực chất.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai các dự án, thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn như đường sắt, đường bộ, vành đai, cảng…; tổ chức khởi công đúng kế hoạch để tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế. Đồng thời, chuẩn bị, tổ chức chu đáo công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi bộ máy vận hành thông suốt, mỗi cán bộ thực sự là một “động cơ tăng trưởng”.

“TPHCM không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà phải tạo kỳ tích, bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế vào năm 2030”, đồng chí Nguyễn Văn Được nêu rõ và kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đoàn kết, đồng lòng, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Giám đốc Công an TPHCM Tạ Văn Đẹp phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thảo luận tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết trong tháng 2, Công an TPHCM tập trung đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các sự kiện dịp tết. Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với những năm trước; tội phạm ma túy được phát hiện nhiều hơn do triển khai Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thành ủy với mục tiêu đến năm 2030 thành phố không còn ma túy.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng sẽ rà soát các vụ việc phức tạp liên quan dự án bất động sản; phân loại để phối hợp các sở, ngành tham mưu tháo gỡ và xử lý theo quy định đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, triển khai cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Công an TPHCM cũng sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện tốt công tác giao, nhận quân; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử sắp tới…

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh thảo luận

Liên quan Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, lãnh đạo UBND phường Bình Quới cho biết đang rà soát nhu cầu sử dụng đất, chuẩn bị trình thành phố danh mục thu hồi đất; phối hợp nhà đầu tư đo vẽ, kiểm đếm, xác định nhu cầu tái định cư, xây dựng phương án giá bồi thường và các chính sách liên quan. Lãnh đạo phường Bình Trưng cho hay địa phương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/500 khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tiếp tục triển khai các bước tiến đến thu hồi đất, đề xuất quỹ đất tái định cư và khảo sát, đo vẽ hiện trạng. Chủ tịch UBND TPHCM hoan nghênh 2 phường chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

NGÔ BÌNH