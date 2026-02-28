Sở VH-TT Hà Nội thông tin về trường hợp tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống

Trưa 28-2, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã thông tin tới báo chí về trường hợp tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội.

Theo thông tin, lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hàng năm (lễ hội năm nay vào ngày 25 và 26-2-2026).

Trước khi tổ chức, thôn Thái Lai đã thực hiện họp bàn nhân dân, thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phần lễ ngày 25-2 diễn ra trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo môi trường văn hóa, nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh nơi thờ tự. Phần hội bao gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và nội dung đấu vật truyền thống.

Trận đấu vật tại lễ hội thôn Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội

Khoảng 15 giờ ngày 26-2, tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra đấu vật đầu xuân. Trong lúc đấu vật, anh N.V.T. (sinh năm 1982) không may bị chấn thương vùng cổ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban tổ chức lễ hội và người dân đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh T. về nhà. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 27-2, anh T. tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Chính quyền và bà con nhân dân phối hợp lo hậu sự chu đáo cho anh T..

Đồng thời, UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo Công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn xã đảm bảo an toàn và đúng quy định.

NGUYỄN QUỐC