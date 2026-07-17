Chứng khoán “đỏ sàn”, cổ phiếu PNJ tăng mạnh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17-7 đảo chiều giảm mạnh sau phiên bứt phá hôm trước. Đà hưng phấn không duy trì được lâu vì nhà đầu tư giao dịch thận trọng hơn.

VN-Index mở cửa tăng gần 2 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều do áp lực bán gia tăng. Có thời điểm chỉ số mất tới 25 điểm trước khi lực cầu xuất hiện, giúp thu hẹp đà giảm còn gần 17 điểm khi kết phiên.

VN-Index một lần nữa không giữ được mốc 1.800 điểm. Thị trường được phủ toàn sắc đỏ, hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu. Riêng 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm: VHM giảm 1,61%, VIC giảm 1,35%, VRE giảm 2%, đã lấy của VN-Index 7 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ: BSR giảm 4,23%, PVD giảm 1,76%, PVS giảm 1,29%, PLX giảm 1,95%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cũng nghiêng mạnh về phía giảm điểm gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm trên 2%: SSI giảm 3%, VIX giảm 2,14%, VCI giảm 2,75%, VCK giảm 2,34%...

Trái ngược diễn biến chung của thị trường, cổ phiếu PNJ tăng 5,1%, chốt phiên tại 43.000 đồng/cổ phiếu sau khi rơi xuống mức thấp nhất gần 5 năm là 40.900 đồng/cổ phiếu ở phiên trước. Đà phục hồi của cổ phiếu diễn ra sau khi PNJ công bố sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương và trang sức gắn kim cương.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,79 điểm (0,93%) còn 1.787,45 điểm với 216 mã giảm, 95 mã tăng và 55 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,38 điểm (1,17%) lên 291,7 điểm với 49 mã tăng, 74 mã giảm và 54 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 11.600 tỷ đồng, giảm 7.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng ở mức gần 12.300 tỷ đồng, giảm 8.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng hôm qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 182 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là TCB gần 91 tỷ đồng, PNJ gần 75 tỷ đồng, MBB hơn 71 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN