Phường Bình Tân: Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt gần 100%

Trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trog phong trào thi đua 6 tháng đầu năm. Ảnh LÊ THOA

Theo UBND phường Bình Tân, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 21.386 hồ sơ, đạt 100%. Với mô hình “Phục vụ tại chỗ, trọn gói”, phường hỗ trợ 180 lượt người cao tuổi, đau yếu thực hiện thủ tục tại nhà và tại trung tâm. Qua đó, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99,52%; Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của phường đạt loại xuất sắc, xếp thứ 2/168 phường, xã, đặc khu của Thành phố.

Cũng trong đợt thi đua chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường đã thực hiện nhiều công trình, mô hình thiết thực, như: “Không gian xanh – Kết nối cộng đồng” với việc cải tạo 52 khu đất dôi dư, nhỏ hẹp thành công viên, mảng xanh; đẩy mạnh phong trào “Khu phố số” ở địa bàn dân cư, “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Toàn - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đánh giá cao các chỉ tiêu ấn tượng: thu ngân sách nhà nước đạt hơn 60%, thu ngân sách địa phương đạt hơn 53%. Đồng chí cũng đề nghị phường quan tâm hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đầu tư hạ tầng để tạo đà giải ngân tốt ngay từ quý 1-2027.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường triển khai ngay những việc đã rõ, nhiệm vụ đã giao phải thực hiện đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn và kịp thời báo cáo nội dung vượt thẩm quyền, quyết không để công việc đình trệ.

Tin liên quan Phường Bình Tân công bố 5 sự kiện nổi bật chào mừng lễ lớn

LÊ THOA