Phường Tân Phước cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 20-7, phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức gặp gỡ, đối thoại với 16 doanh nghiệp về cảng biển, logistics, công nghiệp, và phát triển hạ tầng nhằm tháo gỡ khó khăn và ghi nhận các đề xuất trong định hướng phát triển kinh tế địa phương.

Đại diện Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Chủ trì hội nghị, ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường cho biết, chính quyền địa phương luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và tạo việc làm. Địa phương sẽ tiếp tục cải cách hành chính, duy trì đối thoại thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Trong phần đối thoại, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển và logistics. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành cảng biển, logistics, vận tải và công nghiệp; đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với các khu công nghiệp, cảng biển nhằm ổn định lực lượng lao động.

Doanh nghiệp cảng kiến nghị tăng cường quản lý hành lang luồng hàng hải, nạo vét luồng định kỳ để bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Ảnh: THÀNH HUY

Nhiều ý kiến cũng đề nghị rà soát quy hoạch logistics, đẩy nhanh các dự án hạ tầng còn chậm tiến độ; tăng cường quản lý hành lang luồng hàng hải, nạo vét luồng định kỳ để bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đồng thời nghiên cứu đầu tư cảng chuyên dụng đón tàu khách quốc tế nhằm phát huy tiềm năng kinh tế biển và dịch vụ du lịch.

Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Trung Sơn cho biết UBND phường sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo UBND TPHCM và các sở, ngành xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Về phía địa phương sẽ tăng cường đối thoại, kết nối doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ phát triển chuỗi logistics, góp phần xây dựng Tân Phước trở thành trung tâm cảng biển, công nghiệp và logistics hiện đại của TPHCM.

THÀNH HUY