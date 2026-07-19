Phát động đợt thi đua 30 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Ngày 19-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Kim Long (TPHCM) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm thực hiện khám sức khỏe toàn dân, với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc.

Ngay sau lễ phát động, chương trình khám sức khỏe định kỳ được triển khai cho 569 cán bộ, công chức, viên chức...

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 19-7 đến 18-8, hướng tới khám sức khỏe cho toàn bộ 33.800 người dân đang sinh sống trên địa bàn. Xã Kim Long đặt mục tiêu 100% dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng trong vòng 48 giờ sau khi có kết quả.

Ngay sau lễ phát động, chương trình khám sức khỏe định kỳ được triển khai cho 569 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng Công an, Quân sự xã.

Người tham gia được khám lâm sàng tổng quát với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, sản phụ khoa... Công tác tiếp đón, hướng dẫn, phân luồng được tổ chức khoa học, bảo đảm hoạt động khám diễn ra an toàn, thuận tiện và đúng quy trình chuyên môn.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 19-7 đến 18-8

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 31-7, ngoài duy trì khám tại Phòng khám đa khoa Đông Tây, xã sẽ tổ chức các đoàn khám lưu động tại trạm y tế và các điểm khám trên địa bàn cho trẻ em không đi học, lao động phi chính thức và người cao tuổi. Đồng thời đôn đốc doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và đẩy mạnh khám cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Từ ngày 1 đến 10-8, xã tiếp tục tổ chức các đoàn khám lưu động và khám tại nhà cho người khuyết tật nặng, người cao tuổi không có khả năng đi lại, phấn đấu hoàn thành 90% chỉ tiêu.

Từ ngày 11 đến 18-8, xã sẽ tập trung rà soát, vận động những người chưa tham gia khám, hoàn thiện cập nhật dữ liệu và tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

KHÁNH CHI