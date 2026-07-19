Khảo sát mô hình logistics, cảng biển để phát triển kinh tế địa phương

Ngày 19-7, UBND phường Tân Phước và phường Thới Hòa (TPHCM) tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế địa phương gắn với hạ tầng logistics và cảng biển.

Đoàn tìm hiểu hoạt động cảng và chụp hình lưu niệm tại Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT). Ảnh: THÀNH HUY

Tại Công ty CP Vina Logistics và Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), đoàn công tác hai địa phương tìm hiểu quy trình khai thác cảng, dịch vụ logistics, hoạt động xuất nhập khẩu cũng như mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp với chính quyền trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Tại chương trình, đại biểu hai địa phương trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời chia sẻ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo phường Tân Phước, việc tổ chức khảo sát thực tế tại cụm cảng Cái Mép giúp cán bộ địa phương có thêm góc nhìn về vai trò của hệ thống cảng nước sâu và logistics trong chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực tham mưu các chính sách phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng và thu hút đầu tư.

Hoạt động góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, học tập mô hình phát triển kinh tế dựa trên lợi thế hạ tầng cảng biển và logistics của TPHCM.

THÀNH HUY