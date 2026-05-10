Những “concert” giữa Trường Sa

Giữa trùng khơi mênh mông nơi Trường Sa, âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối đất liền với đảo xa, gắn kết trái tim bao người từ khắp mọi miền đất nước và trái tim người lính. Đặc biệt, với người nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ, đến với Trường Sa là được tìm thấy nguồn cảm hứng thiêng liêng và ý nghĩa cho những khúc ca.

Những màn trình diễn đáng nhớ

Đúng 19 giờ ngày 29-4, chương trình nghệ thuật của văn nghệ sĩ Đoàn Công tác số 12 trên đảo Trường Sa Lớn được tổ chức ngay khu vực cột mốc chủ quyền. “Concert” (buổi hòa nhạc), như cách nói vui của các chiến sĩ, không chỉ là của riêng các nghệ sĩ từ đất liền ra mà còn có cả những tiết mục của các chiến sĩ, người dân trên đảo và nhất là sự tham gia của những “nghệ sĩ” nhí đã tập luyện từ trước đó nhiều ngày.

Trên sân khấu đặc biệt này, ca sĩ Đông Triều lần đầu biểu diễn ca khúc Hát về anh người lính đảo Trường Sa do anh cảm xúc viết từ chuyến thăm Trường Sa năm 2024. Anh chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi ca khúc được sáng tác từ Trường Sa, lần đầu biểu diễn cũng ở Trường Sa, gửi đến các chiến sĩ, người dân đang ngày đêm gìn giữ biển đảo quê hương. Được hát ngay cột mốc chủ quyền là điều quá đỗi ý nghĩa, thiêng liêng”.

Văn nghệ sĩ TPHCM biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo Trường Sa Lớn, đêm 29-4-2026 (ẢNH: NGUYỄN HIỀN)

Đêm diễn tiếp tục với MC - ca sĩ Quỳnh Hoa với ca khúc Áo dài Việt Nam cùng màn trình diễn thời trang áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng; Thiên Phú với ca khúc Lướt sóng ra khơi; Yên Nhiên với Bài ca thống nhất; tốp ca Ngàn ước mơ Việt Nam…

Trước đó, những “concert” dã chiến khác cũng đã diễn ra ở các đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A… để lại những khoảnh khắc đáng nhớ với chiến sĩ và nghệ sĩ. Có nơi không ánh đèn sân khấu, thiếu hệ thống âm thanh hiện đại... chỉ có những người lính và nghệ sĩ cùng hòa giọng nhưng vẫn đủ sức kết nối những yêu thương.

Tại đảo Phan Vinh A, được sự yêu cầu của nhiều chiến sĩ trẻ, 2 ca sĩ trẻ Tú Tri và Trung Hậu biểu diễn bài vọng cổ Chợ Mới (soạn giả Trọng Nguyễn). Điều bất ngờ là khi thấy không có nhạc đệm, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7, Trưởng đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính, đã đệm đờn cho 2 nghệ sĩ. Hàng trăm chiến sĩ vỗ tay vang dội trước màn kết hợp bất ngờ, thú vị.

Ca sĩ Trung Hậu (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM) rưng rưng: Được đứng giữa biển trời bao la của Tổ quốc, cất lên những câu ca về quê hương, đất nước và những người lính đang ngày đêm giữ biển, tôi tự hào vô cùng. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi tràng vỗ tay của chiến sĩ khiến tôi hiểu rằng âm nhạc là sự sẻ chia, là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Đây là “concert” đặc biệt nhất đối với tôi.

Khơi nguồn cảm xúc sáng tác

Giữa thị trường âm nhạc sôi động với những cuộc đua đầu tư tiền tỷ, nơi phần lớn nghệ sĩ trẻ chạy theo thị hiếu số đông, vẫn có không ít nghệ sĩ dành thời gian, công sức, tâm huyết để thực hiện các dự án, ca khúc âm nhạc về chủ đề quê hương đất nước, đặc biệt là về Trường Sa.

Văn nghệ sĩ TPHCM biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo Phan Vinh A, tháng 4-2026 (ẢNH: NGUYỄN HIỀN)

Có thể kể đến ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với loạt ca khúc Gửi người lính đảo Trường Sa, Lời gửi Trường Sa, Trường Sa ngày trở về, Tiếng gọi non sông… Ca sĩ Duyên Quỳnh có Quốc kỳ nơi đảo xa, Nguyễn Văn Chung kết hợp Duyên Quỳnh ra mắt Trường Sa ca. Jee Trần có Tiếng vọng biển Đông. Ca sĩ Đông Triều với Hát về anh người lính đảo Trường Sa, Đến đảo xa cùng KN-290, Khúc ca tàu 632; Nhà giàn ơi…

Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm, từng đi Trường Sa 4 lần, có chùm tác phẩm: Trường Sa xanh, Trường Sa gửi yêu thương, Mùa xuân biển đảo, Trường Sa cảm xúc và niềm tin, Như ngọn hải đăng, Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, Hùng thiêng nước Việt, Biên giới biển đảo trong tim tôi, KN-290 Ngôi nhà thân thương, Sáng ngời biển trời Tây Nam… và đang được tiếp nối với Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt ca khúc Nguyện. Ca sĩ Miha sắp ra mắt ca khúc Hình non nước hóa thân anh.

Vừa trở về từ Trường Sa vào những ngày cuối tháng 4, ca sĩ Thiên Phú đang hoàn tất các khâu cho 3 MV, gồm: Nơi ấy là Trường Sa, Sức sống Trường Sa, Tiếng hát nơi đảo xa… “Trở về từ Trường Sa, nhà giàn DK1, tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc khó tả. Khi cất lên những giai điệu về biển đảo quê hương, tôi đã hát bằng cả trái tim mình”, ca sĩ Thiên Phú chia sẻ.

Với các văn nghệ sĩ, Trường Sa là nguồn cảm xúc mạnh mẽ, cảm hứng lớn lao để sáng tác. Còn với nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm, đến đảo xa, được tận mắt nhìn thấy quê hương hùng vĩ, nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Tổ quốc, gặp những người lính hiên ngang mà bình dị nơi biên cương hải đảo... chị càng thêm yêu đất nước mình. Và từ đó, nhiều tác phẩm chủ đề Trường Sa, biển đảo ra đời như một dòng cảm xúc, dòng chảy của tình yêu Tổ quốc.

Giữa mênh mông sóng gió, Trường Sa không chỉ là nơi canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà đã trở thành miền cảm xúc đặc biệt đối với người nghệ sĩ. Những chuyến hải trình đến đảo xa đã giúp người nghệ sĩ chạm vào vẻ đẹp bình dị mà kiên cường của quân dân nơi đây, để rồi từ đó, mỗi ca khúc được viết ra không còn đơn thuần là giai điệu, mà trở thành tiếng lòng của tình yêu quê hương, đất nước. Và khi những lời ca ấy vang lên, dù ở bất cứ nơi nào, đều khiến cảm xúc tự hào, yêu thương và biết ơn lặng lẽ lan tỏa trong trái tim mỗi người.

TIỂU TÂN