"Mật mã Đông Dương" - phim về ngành tình báo Việt Nam sẽ phát hành quốc tế

Chiều 8-5, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Điện ảnh Công an nhân dân cùng đại diện nhà sản xuất, nhà phát hành tổ chức lễ khởi động dự án phim " Mật mã Đông Dương" tại TPHCM.

Ê-kíp đoàn phim tại lễ khởi động dự án phim, chiều 8-5.

Theo đại diện ê-kíp sản xuất, đây là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án có thật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Phim theo chân nhân vật Trần Thắng - một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình.

Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ những tâm huyết trong quá trình chuẩn bị cho dự án.

Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào vào thập niên 1960. Theo nhà sản xuất, phim đã xây dựng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX/CGI (hình ảnh công nghệ số) để tái hiện chân thực không gian lịch sử xưa.

Đạo diễn Trần Ka My cho biết, việc sử dụng kỹ xảo sẽ được áp dụng trong cả các cảnh quay thật để nhằm loại bỏ các yếu tố hiện đại, hoặc thêm bớt các chi tiết. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh, do đây là thể loại phim lịch sử - tình báo nên yếu tố chính xác về nội dung phải được đặt lên hàng đầu.

Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ về sự khác biệt của Mật mã Đông Dương so với phim truyền hình Tận hiến.

Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay, Mật mã Đông Dương quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi đình đám: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, NSND Trung Anh, Huỳnh Đông, Lương Gia Huy...

Tại sự kiện, ê-kíp cũng khởi động chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca - mời gọi các bạn trẻ sáng tạo nội dung kể về những chiến sĩ, tình báo viên và những con người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Chiến dịch hướng đến mục tiêu 100.000 nội dung, tạo dấu ấn cộng đồng lớn và đạt Kỷ lục Guiness.

Quang Tuấn - người đảm nhận vai nam chính trong phim.

Đoàn phim hy vọng bộ phim sẽ là cầu nối sống động giữa điện ảnh - lịch sử - thế hệ trẻ, giúp khán giả trẻ tiếp cận đề tài tình báo một cách gần gũi, tự nhiên và đầy cảm hứng.

Dự án sẽ bấm máy từ tháng 7 đến tháng 9-2026 và dự kiến ra mắt dịp 30-4-2027.

Về mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân, cho biết, với Mật mã Đông Dương, việc đưa phim ra nước ngoài nhằm hướng đến quảng bá văn hóa, điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận.

