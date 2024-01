Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát các điểm du lịch miền Trung

Đoàn tham quan check-in tại cầu Rồng

Đoàn Famtrip lữ hành Philippines lần này do Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cùng một số doanh nghiệp tổ chức, nhằm thực hiện chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 11-1, đoàn đã có thời gian tham quan các khu, điểm du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Tại Đà Nẵng, đoàn đã khảo sát, trải nghiệm các dịch vụ tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng (Bán đảo Sơn Trà), cầu Rồng, cầu Tình yêu, biển Đà Nẵng…

Tại Thừa Thiên Huế, đoàn tham quan, khảo sát các điểm đến và trải nghiệm du lịch như: Đại Nội, chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, cung An Định, Bảo tàng kỹ thuật số SốngLab, nghe Ca Huế trên sông Hương.

Đoàn tham quan Đại Nội Huế bằng xích lô

Tại Quảng Nam, đoàn tham quan Phố cổ Hội An, Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Cẩm Thanh, Khu vui chơi VinWonders Nam Hội An, Khu phức hợp du lịch - khách sạn - casino Hoiana Hotels & Resorts, Công viên Ấn tượng Hội An, Show thực cảnh Ký ức Hội An…

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương (đơn vị phối hợp đón đoàn) cho biết, các thành viên tham gia đoàn famtrip này chủ yếu là đại diện các đơn vị lữ hành đến từ Philippines. Xu hướng của thị trường khách này là đi theo đoàn, theo gia đình và các nhóm nhỏ. Vì thế các doanh nghiệp đi khảo sát lần này đã lên kế hoạch bán sản phẩm của Đà Nẵng và miền Trung đến tháng 10-2024, sản phẩm tour được đơn vị lữ hành xây dựng xoay quanh chương trình 4 ngày 3 đêm. Trong đó, mỗi địa phương khách sẽ ở lại một đêm.

Đoàn tham quan check-in tại Bà Nà Hills

Ông Thủy cũng cho hay, sau khi đi khảo sát, các doanh nghiệp sẽ về xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm phù hợp nhu cầu và thị hiếu của khách. Việc tổ chức đón tiếp đoàn đi khảo sát các điểm du lịch và dịch vụ chính tại Đà Nẵng và miền Trung là cơ hội để các bên kết nối, xây dựng, hình thành chuỗi sản phẩm dịch vụ đặc trưng tại vùng miền cho khách Philippines thông qua các công ty lữ hành bán tour trong tương lai.

Philippines với dân số hơn 109 triệu dân, một quốc gia trong khối ASEAN, rất gần gũi, thân thiện và tương đồng đời sống văn hóa người Việt Nam. Hoạt động kết nối ngày càng được tăng cường khi Hãng hàng không Cebu Pacific mở đường bay trực tiếp từ Manila, Philippines đến Đà Nẵng từ ngày 7-12-2023, với tần suất 3 chuyến/tuần, thời gian bay khoảng 2,5 giờ.

XUÂN QUỲNH