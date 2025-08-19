Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn

Trước Mùa Thu lịch sử năm 1945, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Hơn 80 năm dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, làm cho đất nước ta kiệt quệ, tiêu điều. “Chúng lập nhà tù nhiều hơn trường học; thẳng tay đàn áp, chém giết những người yêu nước; tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”. Quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc - những giá trị thiêng liêng của con người - bị chà đạp không thương tiếc.

Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, thực dân Pháp lập tức quỳ gối đầu hàng. Nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh “một cổ hai tròng”, bị bóc lột đến cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là nạn đói khủng khiếp cuối năm 1944, đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu đồng bào, để lại những bi thương không dễ xóa nhòa.

Mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 19-8-1945. Ảnh: Tư liệu

Nhưng chính trong những ngày tháng đen tối ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy trong lòng dân tộc. Từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin đã kiên trì, bền bỉ lãnh đạo nhân dân kiên cường đấu tranh qua cao trào 1930-1931, cao trào đòi dân sinh dân chủ 1936-1939, cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945, vừa xây dựng lực lượng chính trị, vừa hình thành lực lượng vũ trang, gây dựng căn cứ địa cách mạng, giác ngộ và tổ chức quần chúng, dự báo và sẵn sàng đón bắt mọi chuyển biến của thời cuộc.

Tháng Tám năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào hồi kết, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện. Chỉ trong vòng 15 ngày, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng và Bác Hồ, toàn dân tộc ta đã đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

Không chỉ có giá trị và ý nghĩa to lớn với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám thành công còn là sự kiện quan trọng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX, là đòn quyết định phá tung một mắt xích quan trọng và thúc đẩy sự tan rã nhanh chóng của hệ thống thuộc địa, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.

Cách mạng Tháng Tám cũng để lại những bài học lịch sử vô giá cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: về vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, về nắm bắt thời cơ, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với niềm tin mãnh liệt, son sắt vào nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, liên tục, chủ động của Đảng ta, từ xây dựng lực lượng chính trị đến lực lượng vũ trang, từ giác ngộ quần chúng đến phát động cao trào cách mạng rộng khắp; chính quá trình ấy đã khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của dân tộc Việt Nam và xu thế thời đại. Tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị lý luận, thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những bài học lớn, nhất là bài học về “ý Đảng - lòng dân” và nghệ thuật giành, giữ chính quyền, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững.

Vận dụng giá trị và bài học của Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đường lối đúng đắn của Đảng, niềm tin và sự đồng thuận xã hội là chìa khóa để tạo nên bước phát triển mang tính đột phá, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, vững bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay, nhân dân ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi ngày càng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình và phát triển. Với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thắng lợi này là khởi đầu vĩ đại cho hành trình xây dựng cơ đồ, khẳng định vị thế và uy tín của đất nước. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, đòi hỏi chúng ta phải kiên định lý tưởng, vững vàng bản lĩnh, đồng thời giữ gìn và lan tỏa những giá trị cốt lõi đã làm nên sức mạnh Việt Nam.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để chúng ta tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ to lớn cho cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là dịp cổ vũ, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh làm thất bại mọi quan điểm sai trái, thù địch. Từ ánh sáng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta có thêm niềm tin mãnh liệt vào những kỳ tích trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương