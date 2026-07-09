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Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Lào

SGGPO

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước. 

Video: Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Sáng 9-7, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới

Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu Nậm On (xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) được tiến hành trang trọng với sự chủ trì của Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 460 phía Việt Nam
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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 460 phía Lào

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào, tô son cột mốc; chụp ảnh chung và trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 bên phía Lào.

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Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới
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Đại tướng Khamliang Outhakaysone tô son cột mốc biên giới

Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu Nậm On, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, gồm: dự lễ khởi công xây dựng công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay) - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11-2027.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao thiết bị y tế tặng Trạm Y tế bản Xốp Tờng

Thăm, tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh của Trường Tiểu học Thông Năm Mun (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Trạm y tế Quân dân y bản Xốp Tờng; trao tặng bò giống hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Lào phát triển sinh kế...

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông Năm Mun

Đây là những hoạt động thể hiện sự quan tâm của quân đội hai nước đối với đời sống nhân dân vùng biên, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới.

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Đại tướng Khamliang Outhakaysone đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bô Ly Khăm Xay

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Mô hình này không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn có giá trị thực tiễn, góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, qua đó tiếp tục củng cố và lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

>> Một số hình ảnh hoạt động tại chương trình:

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