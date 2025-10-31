Cán bộ kiểm tra phải tinh thông nghiệp vụ, công tâm, khách quan

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đội ngũ cán bộ kiểm tra cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, khách quan, giữ gìn phẩm chất đạo đức.

Chiều 31-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM phối hợp với Vụ Nghiên cứu đào tạo nghiệp vụ (Vụ địa bàn 7, Cơ quan UBKT Trung ương) tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025. Thực hiện: VĂN MINH

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 được tổ chức từ ngày 27-10 đến ngày 31-10 tại Học viện Cán bộ TPHCM với 919 đồng chí dự hội nghị tập huấn. Báo cáo viên lớp bồi dưỡng là những đồng chí có kinh nghiệm công tác tại Vụ địa bàn 7, Cơ quan UBKT Trung ương.

Các học viên nghe và thảo luận 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu. Trong đó, những chuyên đề như kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát...

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, UBKT Trung ương luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá rất cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với UBKT Trung ương trong việc tổ chức lớp bồi dưỡng, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời, tổ chức bài bản và hiệu quả thiết thực.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, thực tiễn cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những khâu trọng yếu, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa sai phạm, bảo vệ uy tín và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Vì vậy, UBKT các cấp cần nỗ lực hơn nữa chuyển đổi mạnh từ xử lý sai phạm là chủ yếu sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Đồng thời, thực hiện kiểm tra giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy các mục tiêu phát triển và tăng cường thay đổi phương pháp kiểm tra giám sát trên nền tảng số, dữ liệu.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động giám sát, nhắc nhở, cảnh báo, các hoạt động kiểm tra phải sát thực tiễn hoàn cảnh và chỉ ra cho được bản chất của từng vụ việc, không để oan sai, khuất tất trong hoạt động kiểm tra.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đội ngũ cán bộ kiểm tra cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, khách quan, giữ gìn phẩm chất đạo đức, sự trong sạch của cán bộ kiểm tra, thật sự là những người “giữ gìn kỷ luật của Đảng”, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các học viên dự buổi bế giảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBKT Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ TPHCM nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, UBKT Thành ủy TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy TPHCM tin tưởng, những kiến thức, kỹ năng được trang bị trong khóa học này chính là hành trang quý báu để các học viên vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, góp phần cùng cấp ủy các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới.

