Cước container tuyến Á - Mỹ, châu Âu vẫn neo cao

Cước vận tải container trên các tuyến xuất khẩu chủ lực từ châu Á sang Mỹ và châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo thêm áp lực lên chi phí logistics của doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các ngành nông sản, thủy sản.

Hoạt động xếp dỡ container tại cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cước vận chuyển tuyến Viễn Đông - bờ Tây Bắc Mỹ hiện ở mức 7.072 USD/FEU, tăng 5,6% so với tuần trước và tăng 66,6% so với cùng kỳ tháng trước. Tuyến Viễn Đông - Bắc Âu đạt 5.457 USD/FEU, tăng 0,5% theo tuần và tăng 42,6% theo tháng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T, cho biết giá thuê container lạnh phục vụ xuất khẩu trái cây tươi đã tăng từ khoảng 2.800 USD lên 7.800 USD/container, gần gấp 3 lần trước đó. Không chỉ chi phí tăng mạnh, doanh nghiệp còn phải đặt chỗ từ rất sớm mới có container để kịp tiến độ giao hàng.

Hoạt động xếp dỡ container tại cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: THÀNH HUY

Áp lực tương tự cũng được ghi nhận tại Công ty CP Phúc Sinh. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, cho biết chi phí cước tàu của doanh nghiệp đã tăng từ khoảng 7-8 tỷ đồng/tháng lên 17 tỷ đồng/tháng. Cộng thêm các khoản phụ phí và chi phí cảng biển, tổng chi phí logistics lên khoảng 22 tỷ đồng/tháng, chiếm hơn 50% lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo ông Phan Minh Thông, một trong những nguyên nhân khiến chi phí logistics của Việt Nam còn cao là phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ, trong khi kết nối đường sắt và đường thủy với cảng biển còn hạn chế.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM, cho rằng chi phí logistics tăng không chỉ do các yếu tố khách quan như xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu hay cước tàu biển, mà còn xuất phát từ sự lãng phí trong tổ chức vận tải. Theo đó, nhiều doanh nghiệp vẫn khai thác riêng lẻ, đầu tư phương tiện riêng hoặc vận chuyển với quy mô nhỏ, khiến chi phí không được tối ưu. Bà đề xuất phát triển các trung tâm logistics dùng chung theo từng ngành hàng, khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ kho bãi, phương tiện và gom hàng để giảm chi phí.

Trước áp lực chi phí logistics, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp thủy sản, chủ động đặt chỗ container lạnh sớm, theo dõi sát lịch tàu và các khoản phụ phí phát sinh để hạn chế rủi ro, bảo đảm tiến độ giao hàng.

Hệ thống cảng container Cái Mép - Thị Vải giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu của khu vực phía Nam. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết thành phố đã làm việc với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đơn vị logistics nhằm tìm giải pháp kéo giảm chi phí vận tải.

Theo ông Danh, TPHCM đang tập trung phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, ưu tiên kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa với cảng biển; đồng thời đẩy nhanh các dự án hạ tầng logistics trọng điểm và khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết để sử dụng hiệu quả kho bãi, phương tiện vận tải.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ trọng chi phí logistics xuống còn khoảng 11%-14% GDP, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

ÁI VÂN