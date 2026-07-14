TPHCM hướng dẫn nghiệm thu công trình đầu tư công theo quy định mới

Sở Xây dựng TPHCM vừa hướng dẫn thực hiện quy định mới về nghiệm thu công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, góp phần siết chặt chất lượng trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Chiều 14-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Thanh Thuận cho biết, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, UBND các xã, phường, đặc khu... để hướng dẫn thực hiện quy định mới về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Một công trình giao thông trọng điểm tại TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quy định mới, chỉ các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp hoặc thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng mới thuộc diện được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với các công trình cầu, đường bộ, hầm đường bộ, hầm dành cho người đi bộ và công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước cấp III, cấp IV không thuộc danh mục nêu trên sẽ không còn thuộc đối tượng kiểm tra nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng cũng lưu ý các chủ đầu tư có công trình đã được kiểm tra trước ngày 1-7-2026 nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hoặc đã nộp hồ sơ nghiệm thu trước thời điểm này nhưng chưa được kiểm tra, cần thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 53 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

QUỐC HÙNG