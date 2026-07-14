Nhiều tập đoàn quốc tế gia tăng tìm nguồn cung tại Việt Nam

Ngày 14-7, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) cho biết, nhiều tập đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối lớn từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Mexico, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều thị trường khác đang gia tăng tìm kiếm nguồn cung tại Việt Nam.

Hàng nông sản Việt Nam được Tập đoàn Lulu thu mua và vận chuyển bằng chuyên cơ về nước. Ảnh: MINH XUÂN

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến sản xuất và cung ứng quan trọng tại khu vực.

Thay vì chỉ tìm kiếm đơn hàng ngắn hạn, nhiều nhà mua hàng quốc tế có xu hướng thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với những doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và năng lực cung ứng ổn định.

Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt mở rộng thị phần xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Reliance Retail, hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ, đang tìm nguồn cung các nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, đồ gỗ, hàng gia dụng, dệt may và da giày, để phục vụ thị trường hơn 1,4 tỷ dân. Pagoda, tập đoàn bán lẻ trái cây hàng đầu Trung Quốc với hơn 6.000 cửa hàng, mở rộng thu mua các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam như sầu riêng, dừa, chuối, thanh long, xoài và mít; đồng thời ưu tiên đối tác có vùng nguyên liệu đạt chuẩn, khả năng truy xuất nguồn gốc và cung ứng ổn định. Nhiều nhà phân phối ở vùng lãnh thổ Đài Loan, Mỹ, Mexico và Brazil cũng đang mở rộng tìm nguồn cung từ Việt Nam đối với các nhóm hàng thực phẩm chế biến, đồ uống, gia vị, hàng tiêu dùng, nội thất, văn phòng phẩm và sản phẩm dành cho thú cưng.

Các nhà mua hàng quốc tế đang tìm kiếm nguồn cung hàng hóa phù hợp tại Việt Nam. Ảnh MINH XUÂN

Việc các tập đoàn gia tăng tìm nguồn cung tại Việt Nam phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các mặt hàng trong nước. Đồng thời cho thấy, dư địa đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngày càng rộng mở, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt kết nối trực tiếp các hệ thống phân phối quốc tế quy mô lớn.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành các hợp đồng dài hạn, doanh nghiệp cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Võ Tân Thành cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “tạo dựng giá trị”, đầu tư công nghệ, quản trị và xây dựng thương hiệu, để nâng cao năng lực cạnh tranh.

ÁI VÂN