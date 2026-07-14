VN-Index phục hồi 32 điểm, PNJ tăng kịch trần

Lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên giúp thị trường phục hồi, đưa VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1.774 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 14-7 chốt phiên với VN-Index tăng hơn 6 điểm, tổng cộng phục hồi khoảng 32 điểm so với mức đáy của phiên.

Bảng điện với sắc xanh chủ đạo dù thanh khoản ở mức thấp. Trong đó, cổ phiếu PNJ đảo chiều tăng mạnh, từ giá thấp nhất phiên ở mức 43.800 đồng/cổ phiếu đã tăng kịch trần, lên 46.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, chỉ trong 7 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu PNJ đã giảm gần 32%.

Ngoài ra, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí kéo nhóm này bứt phá: PVD tăng trần, BSR tăng 5,63%, OIL tăng 4,23%, PLX tăng 3,52%, PVS tăng 4,86%, GAS tăng 4,1%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hoá nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Trong đó, cổ phiếu VBB trong phiên đầu chào sàn HOSE tăng 2,3%, lên 13.600 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, SHB tăng 1,59%, STB tăng 2,77%, ACB tăng 1,78%, SSB tăng 1,6%, MSB tăng 1,25%, VIB tăng 1,61%, ORS tăng 1,84%, VND tăng 1,14%. Ngược lại, VCI giảm 1,27%, HCM giảm 1,81%; TCB, TPB, LPB, ABB, VDS giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm (VHM giảm 1,54%, VIC giảm 1,13% và VRE giảm 1,16%), đa số còn lại cũng nghiêng về sắc xanh: TCH tăng 3,62%, VPI tăng 1,15%, CEO tăng 2,14%, IDC tăng 1,86%, DXG tăng 1,65%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,09 điểm (0,34%) lên 1.806,63 điểm với 191 mã tăng, 113 mã giảm và 54 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,44 điểm (1,86%) lên 297,34 điểm với 82 mã tăng, 33 mã giảm và 63 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 14.300 tỷ đồng, giảm 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 263 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là CTG với hơn 120 tỷ đồng, HPG hơn 109 tỷ đồng và CTG hơn 107 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN