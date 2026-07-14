TPHCM: Nhiều tiệm vàng liên quan vụ buôn lậu kim cương đồng loạt đóng cửa

Liên quan vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia , tại TPHCM, ghi nhận của phóng viên trong ngày 14-7 cho thấy, nhiều cửa hàng vàng, kim cương đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.

Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Ảnh chụp ngày 14-7

Cụ thể, cửa hàng Kim Lý trên đường An Dương Vương (phường An Đông) khóa cửa, treo thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Trước đó, ngày 11-7, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu có thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần. Công ty này có 2 cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) và Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa); ghi nhận chiều 14-7, 2 cửa hàng trong tình trạng đóng cửa, phía trước có thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Cửa hàng Kim Lý trên đường An Dương Vương (phường An Đông) đóng cửa, chiều 14-7

Liên quan vụ việc, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM bị khởi tố về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ hệ thống Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của PNJ Lab.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên đã hình thành đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ tại Hong Kong (Trung Quốc) điều hành.

Kim cương được đặt mua qua các ứng dụng nhắn tin, vận chuyển trái phép vào Việt Nam, rồi phân phối đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để tiêu thụ. Toàn bộ quá trình giao dịch, giao nhận và thanh toán được tổ chức khép kín nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Các cửa hàng kim cương, vàng bạc, đá quý liên quan vụ án đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng hoạt động

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG