Y tế - Sức khỏe

Lập 3 đoàn kiểm tra, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

SGGPO

Bộ Y tế quyết định lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại 6 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Huế và Quảng Trị.

Đoàn số 1 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng do lãnh đạo Cục Phòng bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 2 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hóa do lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn số 3 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh, thành phố: Huế và Quảng Trị do lãnh đạo Viện Pastuer Nha Trang làm trưởng đoàn.

Luc luong y te phun hoa chat khu khuan tai khu dan cu sau lu lut.jpg
Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút

Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, một số bệnh viện tỉnh, thành phố, trung tâm y tế, UBND cấp xã, trạm y tế tại một số xã, phường và đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ; kiểm tra, giám sát thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau mưa bão và lũ lụt tại cộng đồng.

Can bo y te co so o Ha Noi tuyen truyen phong chong dich benh cho nguoi dan vung lu.jpg
Cán bộ y tế tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến người dân

Theo Bộ Y tế, cơn bão số 10 và 11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số tỉnh miền Trung, Bắc Trung bộ, Bắc bộ và gây mưa lớn, ngập lụt, lũ quét… dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, sởi, đau mắt đỏ, nước ăn chân, tiêu chảy. Để phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo ngành y tế tập trung giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát sau bão lũ; chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, người dân để tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, bảo đảm nước sạch cho người dân...

NGUYỄN QUỐC

