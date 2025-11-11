Kiến nghị cân nhắc luật hóa việc tiếp nhận, xử lý đối với tố cáo ẩn danh hoặc tố cáo qua mạng

Phiên họp Quốc hội sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến, điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, nhất là trường hợp ở xa, đi lại khó khăn.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, công dân được lựa chọn hình thức tiếp công dân trực tiếp hoặc tiếp công dân trực tuyến. Tiếp công dân trực tuyến là việc cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân sử dụng thiết bị điện tử được kết nối với nhau thông qua môi trường mạng tại nơi tiếp công dân để đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Biên bản làm việc, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tiếp công dân trực tuyến được bảo đảm, có giá trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ việc.

Dự thảo luật quy định Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng; khi cần thiết, Chủ tịch UBND cấp xã có thể tiếp công dân đột xuất để kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành với quy định của dự thảo luật về hình thức tiếp công dân trực tuyến. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trong thời gian qua, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với Trụ sở tiếp công dân ở trung ương, giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với các điểm tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã...

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu chuyển mô hình Trụ sở tiếp công dân từ cấp huyện xuống cấp xã. Mặc dù cơ quan soạn thảo đã có ý kiến giải trình và đề nghị giữ nguyên mô hình tiếp công dân hiện hành; tuy nhiên, ý kiến này đề nghị cân nhắc kỹ về các yếu tố tiềm ẩn sự gia tăng tình hình khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn cấp xã để xây dựng mô hình tiếp công dân phù hợp, góp phần giảm tải công việc cho chính quyền cấp xã; nghiên cứu giao Chính phủ quy định chi tiết về mô hình tiếp công dân cấp xã.

Đặc biệt, có ý kiến cho rằng hiện nay, việc bảo vệ người tố cáo còn nhiều bất cập, không ít trường hợp người tố cáo bị tiết lộ danh tính, chịu áp lực, thậm chí bị trù dập hoặc trả thù, nhưng việc xử lý hành vi này còn thiếu tính răn đe. Do đó đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cấm tiết lộ danh tính người tố cáo dưới mọi hình thức và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức để xảy ra việc lọt, lộ thông tin này; cân nhắc luật hóa việc tiếp nhận, xử lý đối với “tố cáo ẩn danh hoặc tố cáo qua mạng” phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm quyền.

LÂM NGUYÊN