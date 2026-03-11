Cần Thơ: Bác bỏ thông tin CSGT vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người

Ngày 11-3, Công an TP Cần Thơ có thông tin chính thức bác bỏ những bài viết, hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội về xe của lực lượng CSGT gây tai nạn chết người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là TP Cần Thơ.

Thông tin đăng tải, chia sẻ sai sự thật về việc CSGT TP Cần Thơ gây tai nạn chết người

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một số trang thông tin không chính thống với nội dung: “Sóc Trăng - 12 giờ khuya xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong lúc lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm giao thông. Trong lúc rượt đuổi với tốc độ cao và vượt đèn đỏ, xe mô tô chuyên dụng của CSGT đã va chạm mạnh với xe chở khách khiến phương tiện hư hỏng nặng; một chiến sĩ CSGT tử vong, một chiến sĩ khác nguy kịch”.

Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, dễ gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức (đối với cá nhân, mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức). Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

TUẤN QUANG