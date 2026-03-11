Cảnh sát giao thông lên phương án bảo đảm an toàn giao thông ngày bầu cử

Tại Hà Nội có hơn 4.000 khu vực bỏ phiếu, 831 đơn vị bầu cử với tổng số hơn 6,17 triệu cử tri tham gia. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã chủ động lên các phương án.

Ngày 11-3, Công an TP Hà Nội thông tin, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các khu vực bỏ phiếu, lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực bỏ phiếu.

Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng, triển khai đồng bộ phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri Thủ đô tham gia ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, thông suốt.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm chính trị, hành chính và các địa bàn tập trung đông cử tri; phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các hoạt động liên quan cuộc bầu cử...

Song song với đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu và tuyến đường trọng điểm trong ngày bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), cho biết: Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

ĐỖ TRUNG