Nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những ưu tiên lớn của TPHCM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bình Phú đánh giá cao chương trình hành động và các cam kết của những người ứng cử. Nhiều cử tri cũng ghi nhận hiệu quả của chương trình “Dân hỏi, chính quyền trả lời” của HĐND TPHCM, là diễn đàn kết nối quan trọng, giúp truyền tải chính sách và giải đáp trực tiếp các vấn đề người dân quan tâm.

Bên cạnh đó, cử tri phường Bình Phú kiến nghị, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND TPHCM cần quan tâm hơn nữa đến những công trình, dự án chậm triển khai hoặc bỏ hoang nhiều năm trên địa bàn, như công trình Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu; đồng thời sớm xem xét, xử lý tình trạng quy hoạch kéo dài trên tuyến đường An Dương Vương. Cử tri cũng đề xuất thành phố quan tâm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước và nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động.

Liên quan lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị đại biểu HĐND thành phố có tiếng nói trong việc xem xét cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh khi thay đổi chương trình trong thời gian tới. Cùng với đó, cử tri rất mong mỏi mở rộng cơ hội học trường công cho con em của công nhân.

Tại hội nghị, thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề cụ thể của địa phương.

Đối với các kiến nghị liên quan hạ tầng, các dự án dân sinh, chỉnh trang đô thị..., Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo phường rà soát, tổng hợp để gửi đến các đại biểu sau khi trúng cử và các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

Về chính sách giáo dục, ông Lê Quốc Phong cho biết, với yêu cầu phát triển giáo dục đồng bộ và toàn diện trên địa bàn thành phố ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ trường, đủ lớp tiếp tục là một trong những ưu tiên lớn của TPHCM.

Theo đó, chủ trương chung về sách giáo khoa đang được ngành giáo dục triển khai thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương. Trách nhiệm của thành phố là tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập tốt nhất. Theo ông Lê Quốc Phong, các kiến nghị của cử tri về chính sách giáo dục sẽ được tổng hợp, gửi đến HĐND TPHCM xem xét trên cơ sở phù hợp với khả năng ngân sách của thành phố.

Trước mắt, đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành phố và địa phương hoàn toàn có thể triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực thông qua chính sách chung, các chương trình xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, sẽ không để xảy ra tình trạng học sinh khó khăn thiếu sách vở, phương tiện học tập.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho người lao động thu nhập thấp. Cùng với đó, quan tâm các giải pháp cải thiện môi trường sống. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, quá trình phát triển của thành phố phải gắn liền với yêu cầu giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 17 gồm: 1. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM 2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Chợ Lớn 3. Bà Trần Thị Kim Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tiên 4. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM 5. Ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Song Thành LA.

