Cử tri phường Vĩnh Hội đề nghị tăng giám sát, hoàn thiện pháp luật sát thực tiễn

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Hội (TPHCM), nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật sát với thực tiễn đời sống.

Ý kiến được cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức sáng 11-3.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại buổi tiếp xúc cử tri

Nâng chất hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai

Tại hội nghị, cử tri Mai Thị Ngọc Thúy mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực gắn với đời sống người dân như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, cải cách hành chính, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và môi trường sống.

Người ứng cử lần lượt trình bày chương trình hành động và cam kết cá nhân

Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Thị Minh Thảo kỳ vọng các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các chính sách ban hành sát với thực tiễn đời sống; tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là đối với các lĩnh vực cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri phường Vĩnh Hội nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Văn Thìn bày tỏ quan tâm đến chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH gồm ông Lê Văn Đông và ông Trần Anh Tuấn, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm giải quyết các vụ việc đúng quy định pháp luật, khách quan, công bằng, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Cử tri cũng đề nghị tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển

Thay mặt những người ứng cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để sát với thực tiễn đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng của ĐBQH.

Theo ông, thời gian qua, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn. Ông dẫn chứng, Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội được ban hành nhằm trao cho TPHCM một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số nội dung phát sinh vướng mắc hoặc chưa thật sự phù hợp.

Ngay khi nhận thấy những bất cập đó, TPHCM đã kiến nghị và Chính phủ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội khẩn trương nghiên cứu sửa đổi. Tháng 12-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 98, bổ sung nhiều quy định mới phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của thành phố.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Quang Mạnh cho rằng, trước đây việc sửa đổi một nghị quyết hoặc luật đã ban hành đòi hỏi quy trình dài. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, Quốc hội đã chủ động điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đây cũng là nội dung quan trọng mà các ĐBQH cần tiếp tục quan tâm thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Trước ý kiến của cử tri về vai trò của ĐBQH trong việc làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, ông Lê Quang Mạnh nhận định đây là yêu cầu rất xác đáng. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu phải đáp ứng, trong đó có nhiệm vụ giải quyết những tồn tại lâu nay như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường hay các vấn đề về an ninh trật tự. Quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới, nhiều cơ chế và quy định pháp luật có thể chưa kịp điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, vai trò của ĐBQH trong việc làm cầu nối giữa thực tiễn phát triển của địa phương với các cơ quan Trung ương là rất quan trọng.

Những người ứng cử chụp ảnh cùng cử tri và chính quyền địa phương

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 7, gồm: 1. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; 2. Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; 3. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 4. Bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing; 5. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Đơn vị bầu cử số 18, gồm: 1. Ông Lê Đức Đạt, Phó Bí thư Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, Bí thư đoàn phường; 2. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; 3. Ông Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu; 4. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM; 5. Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TPHCM (trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM).

CẨM NƯƠNG