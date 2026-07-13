Mong sớm có kết quả ADN để đưa anh Hai Quên về nhà!

Sáng 13-7, những người nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã đến công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), thành kính thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại đây.

Từ 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Lệ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) cùng các thành viên trong gia đình đã thuê xe lên TPHCM. Vừa đặt chân đến khu vực tưởng niệm, bà Lệ không kìm được nước mắt, rồi lặng người đi.

Gia đình người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THANH CHIÊU

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết, từ khi nghe thông tin trên báo, đài, cả gia đình ngày đêm trông ngóng. Niềm hy vọng càng lớn hơn khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu ADN của các thành viên trong gia đình để đối chiếu với mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THANH CHIÊU

“Nghe đọc đúng tên người thân của mình là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gia đình mừng và mong ngóng từng ngày. Chúng tôi chỉ mong sớm có kết quả xét nghiệm ADN, xác định đúng là anh Hai Quên để đón anh trở về quê hương”, ông Nhỏ xúc động nói.

Theo ông Nhỏ, gia đình biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương, thận trọng thực hiện. Nhưng vì quá nôn nao và mong nhớ, các thành viên trong gia đình quyết định đến công viên Lê Thị Riêng để thắp hương.

Bà Lệ không ngừng xúc động, nghẹn ngào khi đến khu vực tưởng niệm. Ảnh THANH CHIÊU

“Nếu kết quả ADN xác định chính xác, gia đình rất mong được hỗ trợ đưa anh về quê nhà”, ông Nhỏ chia sẻ.

THU HOÀI