Dự kiến bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh trong 4 luật

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành việc bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh trong Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CẨM HÀ

Sáng 13-7, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội diễn ra phiên họp của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà cho biết, Thường trực ủy ban cơ bản tán thành với định hướng của Chính phủ là không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 4 luật hiện hành, mà tập trung vào các nội dung phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; luật hóa các cơ chế đã được thực hiện theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và hoàn thiện cơ chế quản lý trong các lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CẨM HÀ

Các ý kiến tại phiên họp thống nhất với việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong dự thảo luật. Cụ thể, dự thảo đề xuất bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Đồng thời, các ý kiến cũng thống nhất rằng việc chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm phải đi kèm các công cụ quản lý thay thế đầy đủ và hiệu quả.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là quy định chuyển tiếp hay quy định giao Chính phủ quy định cụ thể về cơ chế, chính sách sử dụng chung miễn phí cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và cơ chế miễn phí hệ thống xử lý tài chính an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tinh thần chung là cải cách, đơn giản hóa nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước, bổ sung đầy đủ các quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ giấy phép, chứng chỉ các cấp, các dự án, thỏa thuận đang thực hiện; khẩn trương hoàn thiện và ban hành đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, có hiệu lực đồng thời với luật; không để khoảng trống pháp lý sau ngày 1-3-2027”.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ đầu tháng 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn và quy trình “2 trong 1”. Thường trực ủy ban sẽ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 theo quy định.

ANH PHƯƠNG