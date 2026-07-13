Quảng Ngãi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 13-7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo), thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cơ quan chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức 8 đợt khảo sát, xác minh tại 7 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHÚC

Đồng thời đã chỉ đạo khảo sát, xác minh chuyên sâu tại 3 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Đối với khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum), sau hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể, Ban chỉ đạo đã huy động 1.079 ngày công; đào, lấp và sàng lọc khoảng 3.519 m³ đất, đá; hoàn thành kiểm tra toàn bộ các vị trí theo kết luận của hội thảo; mở rộng khảo sát các khu vực mới theo nguồn tin tiếp nhận trong quá trình triển khai. Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà động viên Đội K53 đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VÂN TUYỀN

Về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài, mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc (Lào) và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Campuchia) triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ. Kết thúc mùa khô, đã tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước; tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Về công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đến ngày 11-7, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 1.139 mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Đào rãnh phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo cán bộ nắm thêm các thông tin tại các vị trí khác. Nơi nào có thông tin đều phải được thu thập, nghiên cứu, chuyển thông tin cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 tổng hợp, đánh giá, tìm kiếm...

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HỮU PHÚC