Công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH gần 893 tỷ đồng

Ngày 13-7, BHXH TPHCM công bố danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền chậm đóng lớn. Tính đến hết ngày 30-6, tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị này gần 893 tỷ đồng, liên quan đến 13.486 người lao động.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TPHCM

Đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, với hơn 56,784 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, chậm đóng hơn 42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu, chậm đóng hơn 38 tỷ đồng.

Trong nhóm có số tiền chậm đóng lớn còn có Công ty TNHH Việt Thắng Jean, chậm đóng hơn 19,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần, chậm đóng hơn 16 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng.

Trong danh sách 100 đơn vị, có 28 đơn vị chậm đóng từ 10 tỷ đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 458 tỷ đồng. Riêng 10 đơn vị đứng đầu danh sách đã chậm đóng hơn 250 tỷ đồng.

Theo BHXH TPHCM, việc chậm đóng BHXH kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, nhất là khi phát sinh các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ việc hoặc giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần. BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị chậm đóng khẩn trương thực hiện nghĩa vụ theo quy định, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người lao động.

>>> Danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên và có số tiền chậm đóng lớn

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