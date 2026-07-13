Xã hội

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Sáng 13-7, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

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Đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG
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Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu đã đến khu vực đang thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu thăm hỏi sức khỏe, điều kiện làm việc, sinh hoạt của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực của các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

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Đoàn đại biểu xúc động tại khu vực quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa hết sức thiêng liêng và cao cả, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đồng chí động viên các lực lượng tiếp tục giữ vững quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với sự thận trọng, tỉ mỉ, quyết tâm cao nhất.

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Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các doanh nghiệp trao quà động viên các lực lượng tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các đơn vị trao quà động viên Bộ Tư lệnh TPHCM và lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm lực lượng khai quật, tổ chỉ huy điều hành, tổ lấy mẫu và số hóa, tổ bảo đảm an ninh - an toàn, tổ tuyên truyền, tổ thống kê di vật, tổ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

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công viên Lê Thị Riêng dâng hương tưởng niệm quy tập chiến dịch 500 ngày đêm Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Phước Lộc

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