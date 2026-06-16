Cần Thơ tạo môi trường thuận lợi để người trẻ sáng tạo, khởi nghiệp

Ngày 16-6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026. Các nội dung đối thoại tập trung vào chủ đề “Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển”.

Thanh niên TP Cần Thơ bày tỏ các ý kiến, kiến nghị

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chia sẻ với thanh niên tại buổi đối thoại

Tại hội nghị, nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến, kiến nghị về cơ chế, chính sách ưu đãi để người trẻ đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ; công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với việc làm và hội nhập quốc tế; hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Đáng chú ý, có ý kiến đặt vấn đề với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về thực trạng nhiều sinh viên giỏi sau khi học tập, tốt nghiệp tại Cần Thơ lại có xu hướng lên TPHCM hoặc về các địa phương khác làm việc. Vấn đề đặt ra là thành phố cần làm gì để giữ chân sinh viên giỏi?

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chia sẻ với thanh niên tại buổi đối thoại

Chia sẻ về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, trước đây, các địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, nay thuộc TP Cần Thơ, đã ban hành nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, người tài giỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả thu hút chưa đạt như mục tiêu đề ra.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nguyên nhân chính là môi trường làm việc chưa tương xứng, chưa đáp ứng kỳ vọng của người trẻ. Vì vậy, dù ban hành nhiều chính sách nhưng vẫn chưa giữ chân được người tài.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, thành phố luôn xác định nguồn nhân lực trẻ là lực lượng xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thành phố sẽ sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo, phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng kỳ vọng thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội; chủ động tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo.

TUẤN QUANG