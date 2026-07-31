TPHCM: 7 tháng, nhiều trường hợp vi phạm giao thông, tước hơn 27.400 giấy phép lái xe

Trong 7 tháng qua, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện, xử lý 685.675 trường hợp vi phạm giao thông, tăng 223.175 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Chiều 31-7, Sở Xây dựng TPHCM thông tin, trong 7 tháng qua lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong 7 tháng qua. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 685.675 trường hợp vi phạm, tăng 223.175 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025, tổng số tiền xử phạt hơn 726 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã tước giấy phép lái xe đối với 27.403 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 55.085 trường hợp.

Đối với giao thông đường sắt, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, cập nhật hồ sơ quản lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý theo quy định. Song song đó, các địa phương phối hợp triển khai các giải pháp xử lý lối đi tự mở qua đường sắt, từng bước xóa bỏ các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6.124 trường hợp vi phạm, tăng 2.151 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền xử phạt hơn 13,79 tỷ đồng.

QUỐC HÙNG