Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM: Thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa

Tiếp nối những giá trị tốt đẹp qua 10 năm hình thành và phát triển chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” của Học viện Cán bộ TPHCM, mùa hè năm 2026, tuổi trẻ học viện ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Chiến dịch tình nguyện năm nay diễn ra từ ngày 28-6 đến ngày 15-8, cao điểm là từ ngày 12-7 đến ngày 15-8, với Đội hình thường trực tỉnh Lâm Đồng và các đội hình chuyên như: “Tập sự phục vụ nhân dân”, “Hè tiếp sức”, “Vì đàn em”, “Hỗ trợ tư pháp”, “Văn nghệ xung kích”, “Trí thức trẻ tình nguyện”...

Với tinh thần “Học trong dân - Làm vì dân”, sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM xác lập nhiều chỉ tiêu hoạt động: thực hiện 3 công trình xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển địa phương; cải tạo 2 mảng xanh gắn với trồng mới 100 cây xanh; tổ chức 10 chương trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh và lý tưởng cách mạng”; thăm, tặng quà 50 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao 50 suất học bổng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 2.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân...

CẨM TUYẾT