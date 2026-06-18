Sân bay Liên Khương dự kiến đón lại 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày

Từ ngày 19-8, Vietnam Airlines dự kiến khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng với Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương, với tần suất 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Đà Lạt sắp đón lại 12 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Ảnh VNA

Ngày 18-6, Vietnam Airlines cho biết hãng đã xây dựng kế hoạch khôi phục khai thác các đường bay đến Lâm Đồng ngay sau khi phương án mở cửa trở lại Cảng hàng không Liên Khương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, từ ngày 19-8, hãng dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A321, tương đương 12 lượt cất, hạ cánh.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - Lâm Đồng dự kiến khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày; TPHCM - Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi/ngày và Đà Nẵng - Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Việc nối lại các đường bay được kỳ vọng góp phần khôi phục kết nối hàng không giữa khu vực Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân, du khách và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực khai thác, dịch vụ và phương án thương mại để nhanh chóng khôi phục các đường bay ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, việc khôi phục mạng bay không chỉ mang đến cho hành khách thêm lựa chọn thuận tiện với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần bảo đảm kết nối hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả giữa các địa phương.

Vietnam Airlines đánh giá việc khôi phục các đường bay qua sân bay Liên Khương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực Tây Nguyên.

Nhân dịp khôi phục khai thác các đường bay đến Lâm Đồng, hãng dự kiến mở bán vé với nhiều mức giá ưu đãi. Giá vé một chiều thấp nhất, đã bao gồm thuế và phí, từ hơn 1 triệu đồng trên một số chặng bay.

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VĨNH XUÂN