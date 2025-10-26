Cảng Hòn Khoai mở ra cửa ngõ xuất khẩu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ trái sang) chứng kiến lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến dự. Ngoài ra, gần 400 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, các câu lạc bộ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Tại diễn đàn, các đại biểu, doanh nhân, nhà quản lý tập trung phân tích, đánh giá những tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau về lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực thủy sản, chế biến tôm, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Đồng thời, có những ý tưởng, đề xuất và giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu tại diễn đàn

Theo bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cảng Hòn Khoai vừa được khởi công xây dựng, có khả năng tiếp nhận tàu 150.000 DWT. Khi hoàn thiện, đây sẽ là cảng nước sâu đầu tiên của ĐBSCL, tạo cửa ngõ xuất khẩu trực tiếp ra biển lớn. Để khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, tỉnh cần thu hút đầu tư tư nhân và FDI vào hạ tầng logistics cho xuất - nhập khẩu.

UBND tỉnh Cà Mau tuyên dương doanh nghiệp có đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh

Tại sự kiện, UBND tỉnh Cà Mau và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Dịp này, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh, công trình lọc nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; đặc biệt là các dự án do Trung ương đầu tư mang tính động lực, làm cơ sở kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để làm nền tảng thu hút đầu tư.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 20 doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh.

TẤN THÁI