Căng thẳng Mỹ - Colombia leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-10 gọi Tổng thống Colombia Gustavo Petro là “trùm ma túy bất hợp pháp” và tuyên bố sẽ chấm dứt các khoản viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.

Chiếc tàu nghi chở ma túy từ Colombia đã bị bắn chìm. Ảnh: X/NEW YORK POST

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng của Mỹ đã tấn công và phá hủy một tàu được cho là liên quan đến nhóm nổi dậy Giải phóng dân tộc (ELN) của Colombia.

Quan hệ giữa Bogota và Washington đã căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng. Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Petro là “khuyến khích sản xuất ma túy trên khắp Colombia để tuồn vào Mỹ, gây chết chóc và hỗn loạn”. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ dừng “các khoản thanh toán và trợ cấp lớn” cho Colombia. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tiết lộ Nhà Trắng sắp áp thuế cao hơn với nước này.

Bộ Ngoại giao Colombia ngay lập tức lên án phát biểu của Tổng thống Trump là “sỉ nhục và đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia”, tuyên bố sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế nhằm bảo vệ Tổng thống Petro và nền độc lập của Colombia. Trong khi đó, các vụ tấn công của Mỹ ở Caribe khiến nhiều người Colombia phẫn nộ; tổ chức Ân xá quốc tế gọi đây là “hành động giết người trên biển”.

KHÁNH MINH