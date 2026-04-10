Căng thẳng thương mại giữa Ecuador và Colombia

Ngày 9-4, Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin Ecuador tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng Colombia lên 100% kể từ tháng 5-2026.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa (trái) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: ROYA NEWS

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Quito triệu hồi Đại sứ tại Bogota để tham vấn liên quan việc Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas là “tù nhân chính trị”. Ông Glas bị kết án 13 năm tù vào năm ngoái vì tội tham nhũng. Đây là bản án thứ 4 đối với ông kể từ năm 2017.

Căng thẳng giữa hai nước nảy sinh từ tháng 1, khi Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho rằng Bogota thiếu hợp tác trong việc chống buôn bán ma túy và khai thác mỏ trái phép dọc đường biên giới chung.

Ban đầu, Ecuador áp mức thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Colombia, sau đó tăng lên 50%. Đáp lại, Colombia áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ecuador và ngừng bán điện cho quốc gia láng giềng vốn đang trong tình trạng thiếu năng lượng kéo dài. Các cuộc đàm phán giữa hai nước đến nay vẫn chưa đạt được đột phá.

Colombia và Ecuador có đường biên giới chung dài khoảng 586km, là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến buôn bán ma túy, vũ khí, buôn người và khai thác khoáng sản trái phép. Tháng trước, tại khu vực biên giới chung giữa hai nước đã xảy ra loạt vụ ném bom khiến nhiều người thiệt mạng.

MINH CHÂU

