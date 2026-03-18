Colombia cáo buộc Ecuador đánh bom gần biên giới, 27 người thiệt mạng

Ngày 18-3, kênh Al Jazeera đưa tin, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết nước này bị ném bom từ phía lãnh thổ Ecuador trong chiến dịch chống ma túy có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: XINHUA
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: XINHUA

Theo Tổng thống Gustavo Petro, 27 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom dọc biên giới giữa Colombia và Ecuador. Ông Gustavo Petro tuyên bố không ra lệnh cho lực lượng vũ trang Colombia tiến hành các vụ đánh bom.

Đáp lại, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc từ phía Colombia, khẳng định các hoạt động quân sự của Ecuador chỉ nhằm vào các nhóm tội phạm ma túy bên trong lãnh thổ nước này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ecuador đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm tại 4 tỉnh trọng điểm và khu vực biên giới chịu ảnh hưởng nặng bởi bạo lực liên quan ma túy. Ước tính, khoảng 70% lượng cocaine được sản xuất tại Colombia và Peru hiện đi qua Ecuador.

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục

