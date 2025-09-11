Xã hội

Cảnh báo lừa đảo qua cấp nước ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị phối hợp  thông tin cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn bản đề nghị phối hợp thông tin cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của BWACO
Theo BWACO, thời gian gần đây, đơn vị nhận được rất nhiều phản ánh từ khách hàng về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên cấp nước. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi gọi điện thông báo thay đổi định mức sử dụng nước, yêu cầu khách hàng thanh toán tiền nước và đề nghị khách hàng kết nối qua Zalo để được hỗ trợ trực tuyến.

BWACO khẳng định đây là hành vi giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản cá nhân. Đơn vị chỉ liên hệ với khách hàng qua cuộc gọi có hiển thị thương hiệu "BWACO".

Để bảo vệ quyền lợi và an toàn thông tin của người dân, BWACO đề nghị UBND các xã, phường hỗ trợ phổ biến, lan tỏa nội dung cảnh báo qua các kênh truyền thông của địa phương (nhóm Zalo tổ/khu phố, bảng tin khu phố, trang Zalo, Facebook của phường, xã…) để người dân trên địa bàn nắm được thông tin đã nêu.

Đồng thời, BWACO cũng cho biết, sẽ phối hợp kịp thời và nhanh chóng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho cộng đồng.

