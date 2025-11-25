Hơn 100 y, bác sĩ tại TPHCM lên đường đến vùng lũ Đắk Lắk

Rạng sáng 25-11, hơn 100 y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn TPHCM mang theo thuốc men, dụng cụ y tế lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk vượt qua bão lũ.

Tại Bệnh viện An Bình, 23 nhân viên y tế đến từ BV An Bình, BV Nhi đồng Thành phố, BV Da liễu, BV Bệnh Nhiệt đới và BV Răng Hàm Mặt TPHCM có mặt từ sớm vận chuyển những thùng thuốc, thiết bị y tế và lên đường đến với người dân vùng lũ xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk).

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM kiểm tra thuốc men trước khi vận chuyển ra vùng lũ

Động viên các y, bác sĩ trước giờ lên đường, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, mong muốn đội ngũ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, hiện tất cả cơ sở y tế, cả công lập lẫn ngoài công lập tại TPHCM, đều trong tinh thần sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Trước mắt, theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 5 xã gặp nhiều khó khăn (Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hòa và Tuy An Đông) rất cần chi viện y tế. Vì vậy, thành phố đã tổ chức 5 đoàn công tác hỗ trợ, gồm đầy đủ các chuyên khoa: nội, ngoại, chỉnh hình, nhi, sản và da liễu.

“Mỗi đoàn khoảng 20 bác sĩ, cả 5 đoàn đều đã khởi hành trong hôm nay (25-11) đến trực tiếp vùng rốn lũ, khám chữa bệnh, phát thuốc cho người dân, giúp họ xử lý các tình huống y tế tại nhà hoặc trong vùng lũ. Hiện tất cả các bệnh viện đều sẵn sàng. Khi nào có yêu cầu hỗ trợ y tế, chúng tôi sẽ tiếp tục cử y, bác sĩ lên đường", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cũng cho biết, các bệnh viện vẫn tiếp tục chuẩn bị và đóng gói túi thuốc gia đình, hiện đã đạt gần 18.000 túi để gửi đến bà con vùng lũ.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM kiểm tra công tác hỗ trợ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Tại BV Nhân dân Gia Định, đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế do BS-CK2 Nguyễn Hồng Hải làm trưởng đoàn cũng đã lên đường hỗ trợ người dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay từ sáng sớm, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM có mặt, trực tiếp kiểm tra từng túi thuốc và các kiện vật tư, thiết bị y tế mà đoàn mang theo.

Trước giờ khởi hành, điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Vi tâm sự, khi nhận tin có đoàn tình nguyện, chị lập tức sắp xếp để lên đường, muốn góp phần nhỏ bé chăm sóc và xoa dịu nỗi đau bà con vừa trải qua.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là tình cảm dành cho người dân vùng lũ", chị Vi nói.

TS-BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM tặng quà cho các bác sĩ trước giờ lên đường

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, tiễn đoàn công tác về xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, TS-BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM động viên các thầy thuốc trẻ lên đường thuận lợi, an toàn; phát huy tinh thần xung kích, hỗ trợ nhân dân.

Theo kế hoạch, lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên sẽ được điều động đến hỗ trợ các địa phương đang chịu thiệt hại lớn do lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk. Các đoàn sẽ phối hợp ngành y tế địa phương khám, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh sau lũ và hỗ trợ khôi phục hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế. Ngoài việc cấp phát thuốc theo chuyên khoa, các đoàn tặng hơn 2.500 túi thuốc gia đình đến người dân vùng lũ.

>>>Một số hình ảnh y, bác sĩ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ:

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vận chuyển thuốc men sẵn sàng lên đường

Tổ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Tổ công tác Bệnh viện Nhân dân 115

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đóng gói túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân vùng lũ

Các y bác sĩ tổ 3 (do Bệnh viện An Bình làm tổ trưởng) vận chuyển thuốc ra xe về vùng lũ

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (thứ 2 bìa phải) chụp ảnh với các y, bác sĩ trước giờ lên đường

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM động viên các bác sĩ trẻ lên đường hỗ trợ người dân Đắk Lắk

THÀNH SƠN